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Давутбаев (Даутбаев, Давлетбаев) Данислав Гунакбаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давутбаев (Даутбаев, Давлетбаев) Данислав Гунакбаевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital990790/
География
Оренбургская губерния, Орский уезд

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