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Грусейев (Груздев, Грузев) Константин Афанасьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Грусейев (Груздев, Грузев) Константин Афанасьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30158828/
География
Бессарабская губерния

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