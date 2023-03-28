Паников Эмануил (Эммануил) Евломпович (Евлампьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаников Эмануил (Эммануил) Евломпович (Евлампьевич)

Паников Эмануил (Эммануил) Евломпович (Евлампьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Паников Эмануил (Эммануил) Евломпович (Евлампьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13724992/
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Чегандинская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.