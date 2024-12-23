Мухаметовали Минповали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметовали Минповали

Мухаметовали Минповали

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Мухаметовали Минповали
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13203071/
География
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Тептярско-Учалинская волость, Ахуново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.