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Брехунцов Иван Аникеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Брехунцов Иван Аникеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1365262/
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Воробьевская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
27.08.1894 ст.
11.02.1945
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

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