Давлет Киреев (Давлет Гиреев) Ваган — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлет Киреев (Давлет Гиреев) Ваган

Давлет Киреев (Давлет Гиреев) Ваган

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давлет Киреев (Давлет Гиреев) Ваган
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital989089/
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Катайская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.