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Зрубцев (Срабцев, Зорабцев) Иван Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зрубцев (Срабцев, Зорабцев) Иван Николаевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30167100/
География
Таврическая губерния

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