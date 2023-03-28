Элькес Мойсей (Моисей) Овсеевич (Евсеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭлькес Мойсей (Моисей) Овсеевич (Евсеевич)

Элькес Мойсей (Моисей) Овсеевич (Евсеевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Элькес Мойсей (Моисей) Овсеевич (Евсеевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12906416/
География
Келецкая губ., Келецкий уезд, г. Кельцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.