Тепискинит (Тепасканит, Тепосканет) Густав Ведов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТепискинит (Тепасканит, Тепосканет) Густав Ведов.

Тепискинит (Тепасканит, Тепосканет) Густав Ведов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Тепискинит (Тепасканит, Тепосканет) Густав Ведов.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1887650/
География
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.