Давлет Вердин (Давлетбердин) Абдул (Карин) Карин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлет Вердин (Давлетбердин) Абдул (Карин) Карин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давлет Вердин (Давлетбердин) Абдул (Карин) Карин
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital988744/
География
Уфимская губерния

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