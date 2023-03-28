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Соколов Павел Гурьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Соколов Павел Гурьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital2012728/
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Чаромская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1891
1950
Брыкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

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