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Бутаков Максим Кириллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Бутаков Максим Кириллович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital816762/
География
Томская губерния

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1898
Неизвестно
Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

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