Лойка Рафоил (Рафаил) Авгкстмнович (Августинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лойка Рафоил (Рафаил) Авгкстмнович (Августинович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Лойка Рафоил (Рафаил) Авгкстмнович (Августинович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15001087/
География
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Налибокская волость

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