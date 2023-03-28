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Денитраш (Донитраш, Демитраш) Иван Фомич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Денитраш (Донитраш, Демитраш) Иван Фомич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1074539/
География
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Клембовская волость

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