Миллер Эмануил (Эммануил) Эмануилович (Эммануилович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиллер Эмануил (Эммануил) Эмануилович (Эммануилович)

Миллер Эмануил (Эммануил) Эмануилович (Эммануилович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Миллер Эмануил (Эммануил) Эмануилович (Эммануилович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12593321/
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.