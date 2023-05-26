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Балашев Иван Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Балашев Иван Егорович
Фамилия
Балашев
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Владычино
Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1854 ст.
Неизвестно
Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд

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