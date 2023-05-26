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Баландин Иван Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Баландин Иван Константинович
Фамилия
Баландин
Имя
Иван
Отчество
Константинович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Ромашково
Ценз
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