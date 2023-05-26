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Афросин Максим Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Афросин Максим Николаевич
Фамилия
Афросин
Имя
Максим
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, выхина
Ценз
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