Афонин Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонин Яков Васильевич

Афонин Яков Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Афонин Яков Васильевич
Фамилия
Афонин
Имя
Яков
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Лигачева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.