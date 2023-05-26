Чибисов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧибисов Виктор Николаевич

Чибисов Виктор Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чибисов Виктор Николаевич
Фамилия
Чибисов
Имя
Виктор
Отчество
Николаевич
Занятие
присяж. повер.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Всехсвятское
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 63.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.