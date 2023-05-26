Часовников Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧасовников Владимир Иванович

Часовников Владимир Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Часовников Владимир Иванович
Фамилия
Часовников
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Архангельское-Никольское
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 62.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.