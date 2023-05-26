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Федоров Григорий Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федоров Григорий Матвеевич
Фамилия
Федоров
Имя
Григорий
Отчество
Матвеевич
Занятие
сын отст. прид. лакея
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, слобода Конюшки
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 59.

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