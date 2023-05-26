Тупицин Василий Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупицин Василий Агафонович

Тупицин Василий Агафонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тупицин Василий Агафонович
Фамилия
Тупицин
Имя
Василий
Отчество
Агафонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Бронницкий уезд, Черкизово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 58.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.