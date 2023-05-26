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Соболев Михаил Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соболев Михаил Григорьевич
Фамилия
Соболев
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Семеновская застава
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 53.

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