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Скачков Иван Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скачков Иван Григорьевич
Фамилия
Скачков
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Занятие
зап. писарь
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Люблино
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 52.

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