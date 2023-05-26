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Самочетов Федор Ермолаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Самочетов Федор Ермолаевич
Фамилия
Самочетов
Имя
Федор
Отчество
Ермолаевич
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, за Пресненской заставой
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 50.

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