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Ренский Василий Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ренский Василий Сергеевич
Фамилия
Ренский
Имя
Василий
Отчество
Сергеевич
Занятие
колл. секр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Петровских выселках
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 48.

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