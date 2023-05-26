Помельцев Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПомельцев Василий Павлович

Помельцев Василий Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Помельцев Василий Павлович
Фамилия
Помельцев
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Марьина роща
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 46.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.