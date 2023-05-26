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Полоскин Егор Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Полоскин Егор Алексеевич
Фамилия
Полоскин
Имя
Егор
Отчество
Алексеевич
Занятие
к. Мышецкаго у.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Марьина роща
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 46.

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