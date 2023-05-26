Мельников Егор Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Егор Макарович

Мельников Егор Макарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мельников Егор Макарович
Фамилия
Мельников
Имя
Егор
Отчество
Макарович
Сословие
крестьяне
Адрес
Каширский уезд, Кунцево
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 39.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.