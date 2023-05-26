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Лобов Авраам Авраамович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лобов Авраам Авраамович
Фамилия
Лобов
Имя
Авраам
Отчество
Авраамович
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Кучинская платформа
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 36.

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