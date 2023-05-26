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Гороздин Михаил Акинциевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гороздин Михаил Акинциевич
Фамилия
Гороздин
Имя
Михаил
Отчество
Акинциевич
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Марьина роща
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 18.

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