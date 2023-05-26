Абрамов Петр Малофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Петр Малофеевич

Абрамов Петр Малофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Абрамов Петр Малофеевич
Фамилия
Абрамов
Имя
Петр
Отчество
Малофеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Тарусский уезд, Всехсвятское
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Съезде уполномоченных от землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 6.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.