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Томилин Клавдий Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Томилин Клавдий Николаевич
Фамилия
Томилин
Имя
Клавдий
Отчество
Николаевич
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Хлыстова
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 4.

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