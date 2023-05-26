Патрикеев Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрикеев Павел Павлович

Патрикеев Павел Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Патрикеев Павел Павлович
Фамилия
Патрикеев
Имя
Павел
Отчество
Павлович
Занятие
надв. сов.
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Серебряный бор
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право непосредственного участия в съезде уездных землевладельцев по Московскому уезду по избранию выборщиков членов Государственной Думы. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №93. - С. 3.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.