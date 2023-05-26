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Фомин Федор Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фомин Федор Андреевич
Фамилия
Фомин
Имя
Федор
Отчество
Андреевич
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Протопопово
Ценз
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