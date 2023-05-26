Филиппов Никанор Карнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Никанор Карнеевич

Филиппов Никанор Карнеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Филиппов Никанор Карнеевич
Фамилия
Филиппов
Имя
Никанор
Отчество
Карнеевич
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Озеры
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.