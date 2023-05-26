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Терентьев Степан Терентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Терентьев Степан Терентьевич
Фамилия
Терентьев
Имя
Степан
Отчество
Терентьевич
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Озеры
Ценз
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