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Сазонов Михаил Афанасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сазонов Михаил Афанасьевич
Фамилия
Сазонов
Имя
Михаил
Отчество
Афанасьевич
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Боброво
Ценз
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