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Сорокин Степан Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сорокин Степан Андреевич
Фамилия
Сорокин
Имя
Степан
Отчество
Андреевич
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Боброво
Ценз
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