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Сальников Василий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сальников Василий Иванович
Фамилия
Сальников
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Озеры
Ценз
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