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Романов Иван Романович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Романов Иван Романович
Фамилия
Романов
Имя
Иван
Отчество
Романович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Боброво
Ценз
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