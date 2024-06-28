Семенов Василий
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Семенов Василий
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Василий
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Московская губерния, Рузский уезд, Никольская волость, Карасина
- Ценз
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