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Немир Сергей Апполонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Немир Сергей Апполонович
Фамилия
Немир
Имя
Сергей
Отчество
Апполонович
Занятие
коллеж. секрет.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Хотебцовская волость, Березки
Ценз
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