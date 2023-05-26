Каретников Ефим Федоров
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Каретников Ефим Федоров
- Фамилия
- Каретников
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Федоров
- Сословие
- мещане
- Адрес
- Руза
- Ценз
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