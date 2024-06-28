Игнатьев Ераст Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатьев Ераст Петрович

Игнатьев Ераст Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Игнатьев Ераст Петрович
Фамилия
Игнатьев
Имя
Ераст
Отчество
Петрович
Занятие
отстав. полков.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Моревская волость, Воронцове
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close