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Заотцман Владимир Васильев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Заотцман Владимир Васильев
Фамилия
Заотцман
Имя
Владимир
Отчество
Васильев
Сословие
мещане
Адрес
Руза
Ценз
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