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Ермаков Иван Афонасьев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ермаков Иван Афонасьев
Фамилия
Ермаков
Имя
Иван
Отчество
Афонасьев
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Судниковская волость, Зобовой
Ценз
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