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Демин Иосаф Андреев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Демин Иосаф Андреев
Фамилия
Демин
Имя
Иосаф
Отчество
Андреев
Сословие
мещане
Адрес
Москва
Ценз
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