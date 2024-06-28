Взоров Григорий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВзоров Григорий Ефремович

Взоров Григорий Ефремович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Взоров Григорий Ефремович
Фамилия
Взоров
Имя
Григорий
Отчество
Ефремович
Занятие
инжен. ст. сов.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Васильевская волость, Надеждиной
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close